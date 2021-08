Bocalom fala pela primeira vez sobre impeachment no dia em que poderá ser cassado pela Câmara

Somente uma semana após seu pedido de impeachment ser protocolado e no dia em que entrará em pauta na Câmara Municipal, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, decidiu se manifestar sobre a possível cassação de seu mandato, a qual classifica como “infundada”.

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (31), o gestor usou seu Facebook para agradecer o apoio recebido do funcionalismo público. Na tarde de ontem, funcionários públicos municipais fizeram um ato em frente à Prefeitura em apoio a Bocalom.

“Foram milhares de manifestações postadas em redes sociais, centenas de telefonemas e mensagens e muitas matérias jornalísticas. Tudo isto prova que estamos no caminho certo! Que depois de apenas 8 meses de mandato, o projeto vitorioso PRODUZIR PARA EMPREGAR que obteve 63% dos votos nas urnas, fruto de longos anos de luta ao lado de muitos sonhadores, precisa ser respeitado, pois tem a credibilidade da maioria da população e da maioria das lideranças políticas como os senadores Petecão, Márcio Bitar, senadora Mailza, governador Gladson Cameli, prefeitos Acreanos através da AMAC, ex dep. Moizés Diniz, ex deputado Geraldo Pereira (PT), deputado Roberto Duarte e muitos outros; das lideranças comunitárias como dezenas de presidentes de bairros; das lideranças eclesiásticas como centenas de pastores; das organizações como diversos sindicatos, enfim, obrigado, obrigado, obrigado a todos!”, inicia um longo texto onde diz seguir firme com seu propósito: “Se não roubar, o dinheiro dá”.

Bocalom promete fazer muito, mas esquece em seu texto de falar sobre as acusações que levaram ao pedido de impeachment e joga a responsabilidade para os parlamentares: “Agora é com vocês, nobres vereadores”.

Veja texto na íntegra:

AGORA, É COM VOCÊS, NOBRES VEREADORES!

Obrigado a todos os amigos e apoiadores que se juntaram para nos defender publicamente neste processo infundado de pedido de impeachment que foi apresentado na câmara municipal. Foram milhares de manifestações postadas em redes sociais, centenas de telefonemas e mensagens e muitas matérias jornalísticas. Tudo isto prova que estamos no caminho certo! Que depois de apenas 8 meses de mandato, o projeto vitorioso PRODUZIR PARA EMPREGAR que obteve 63% dos votos nas urnas, fruto de longos anos de luta ao lado de muitos sonhadores, precisa ser respeitado, pois tem a credibilidade da maioria da população e da maioria das lideranças políticas como os senadores Petecão, Márcio Bitar, senadora Mailza, governador Gladson Cameli, prefeitos Acreanos através da AMAC, ex dep. Moizés Diniz, ex deputado Geraldo Pereira (PT), deputado Roberto Duarte e muitos outros; das lideranças comunitárias como dezenas de presidentes de bairros; das lideranças eclesiásticas como centenas de pastores; das organizações como diversos sindicatos, enfim, obrigado, obrigado, obrigado a todos!

Continuo firme no propósito de: SE NÃO ROUBAR O DINHEIRO DÁ!

Nosso projeto em execução fará de RIO BRANCO ao final de nossos 4 anos de mandato: – A CIDADE MAIS BONITA DA REGIÃO NORTE; – UM DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS QUE MAIS GEROU EMPREGOS; – ESTAREMOS COMENDO O ARROZ, O FEIJÃO, AS VERDURAS E BEBENDO LEITE PRODUZIDOS AQUI EM NOSSO MUNICÍPIO; TEREMOS ÁGUA POTÁVEL E DE QUALIDADE 24 HORAS POR DIA EM NOSSAS TORNEIRAS; – O PSF PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUE ESTÁ EM APENAS 70% DEPOIS DE 30 ANOS, CHEGARÁ A 100% DE NOSSO POVO; – DOBRAREMOS AS VAGAS NAS CRECHES, INCLUSIVE COM VAGAS PARA CRIANÇAS DE 4 MESES A MENOS DE 2 ANOS, COISA QUE TAMBÉM NÃO EXISTE HOJE, DEPOIS DE 30 ANOS; – ESTAREMOS COM O MAIOR PROJETO HABITACIONAL MUNICIPAL IMPLANTADO; – TEREMOS DADO UMA GRANDE CONTRIBUIÇÃO À SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL COM A IMPLANTAÇÃO EM PARCERIA COM A SEGURANÇA ESTADUAL, DE MILHARES DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA ESPALHADAS EM CENTENAS DE VIAS URBANAS; – NOSSOS JOVENS E AMANTES DO ESPORTE E DA CULTURA, ESTARÃO FELIZES COM O APOIO DA PREFEITURA; – NOSSO TRANSPORTE COLETIVO TERÁ QUALIDADE E A TARIFA SERÁ BEM MENOR QUE A ATUAL; – NOSSA CONSTRUCÃO CIVIL ESTARÁ MAIS FORTE DO QUE NUNCA; MUITAS OUTRAS AÇÕES.

Enfim, aquilo que sonhamos durante todo tempo de lutas, será realidade!

Nosso POVO RIO-BRANQUENSE merece DIGNIDADE!

AGORA, É COM VOCÊS, NOBRES VEREADORES!

TIÃO BOCALOM – prefeito de Rio Branco – Acre.