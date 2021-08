BR-364: casal é executado com tiros na cabeça na frente do filho de 1 ano

José Mauro Almeida da Silva, 41 anos, e Ericka de Oliveira Dantas, 34, foram emboscados e executados a tiros na cabeça na noite desse sábado (21) na frente do filho de 1 ano. O duplo homicídio aconteceu enquanto o casal trafegava em um Volkswagen Voyage em frente ao Aeroporto de Campo Novo do Parecis, na BR-364.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada sobre ocorrência de assassinato em frente ao aeroporto. Uma equipe de deslocou à região, aonde encontraram o corpo de José Mauro caído ao lado do veículo, Ericka morta no carro e resgataram o bebê filho do casal, que não foi ferido.

Os militares comunicaram o fato à Delegacia de Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), responsáveis pelos procedimentos no andamento da ocorrência.

Até a publicação desta reportagem ainda não havia informações sobre as circunstâncias e motivação do crime, assim como a identidade dos assassinos.

Os peritos analisaram as condições em que os corpos foram encontrados e ainda periciaram o carro e o perímetro para coletar evidências que ajudem a determinar os fatos e identificar os atiradores.

Em seguida, os cadáveres foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde passaram por exame de necropsia antes de serem liberados para os procedimentos fúnebres.

Os investigadores acompanharam os trabalhos no local, colheram informações preliminares e deram início às investigações do duplo homicídio.