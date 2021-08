Cantor famoso não se comove com notícia de depressão de Sérgio Reis após áudio: ‘Não tenho pena de fascista’

O cantor sertanejo Sérgio Reis está sendo bastante criticado nas redes sociais após ter um áudio vazado em que ele afirma que se reuniu com líderes caminhoneiros e grandes produtores de soja no intenção de fazer uma manifestação em Brasília com o intuito de conseguir que o senado afaste os ministros do STF.

Em um trecho mais ríspido do áudio, Sérgio Reis diz que se os ministros não saírem em 30 dias, eles vão invadir, quebrar tudo e tirar eles na marra.

Por conta de toda a polêmica causada por conta da divulgação do áudio, o cantor se recolheu em sua casa e obedecendo recomendações de seus médicos e advogados, não está falando com ninguém e nem dando entrevistas.

