Centrais sindicais do AC preparam ato contra a PEC da reforma administrativa nesta quarta

A Central Única dos Trabalhadores, que no Acre representa 22 sindicatos urbanos e rurais em diversas categorias, e outras centrais sindicais, preparam para esta quarta-feira (18) um ato contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32, da reforma administrativa, proposta pelo Executivo Federal.

O protesto está marcado para iniciar às 9h da manhã, em frente a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Além da Cut, outras centrais sindicais e trabalhadores devem aderir ao movimento que ocorre simultaneamente em todo o país. Os manifestantes pretendem pressionar parlamentares para que votem contra a PEC.

“É mais um desmonte do desgoverno, tirando a estabilidade de servidores. Saúde, Educaço, Segurança são serviços básicos da sociedade e tirar a estabilidade significa a precarização e torna-se o fik do concurso público, ou seja, indicação política para atender fins de poucos e não da sociedade em geral”, diz Edimar Batistela, presidente da CUT/AC, em entrevista ao ContilNet.

Também será pauta nacional para os protestos do dia 18, a luta contra as privatizações de empresas públicas estratégicas para o desenvolvimento do Brasil como a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Federal, Correios, entre outras.

“Queremos convidar todos os trabalhadores públicos, federais, estaduais e municipais ne toda a sociedade, para juntos demonstrarmos nossa insatisfação. Não concordamos com a forma está sendo apresentada essa alteração na Constituição”, reforçou Batistela.