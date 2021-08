Cidade lamenta morte de jovens em acidente ocorrido quando voltavam de festa

Na nota, o Executivo lamenta a morte, deseja boa recuperação aos sobreviventes e se solidariza com as famílias.

Leoanarda e Honorato moravam no município, assim como outras vítimas que sobreviveram. Os dois serão sepultados no fim da manhã desta segunda-feira (09). Já Bárbara era moradora em Bela Vista, onde aconteceu o acidente.

Leonarda, Honorato, Bárbara e mais outros três amigos, voltavam de uma festa em Antônio João, quando o carro em que eles estavam saiu da pista e capotou, ficando com as quatro rodas para cima.

De acordo com a polícia, os corpos dos três estavam para fora do veículo. Os sobreviventes, entre eles o motorista do carro, foram encaminhadas para o hospital de Bela Vista. Um deles recebeu alta em seguida e uma jovem de 18 anos foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande devido à gravidade dos ferimentos.