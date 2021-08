Coluna da Kelly: Aniversariantes, inauguração do O Boticário e ofertas imperdíveis para cuidado da beleza

Estilo & Evento

Confira a coluna social, Estilo & Evento todas as quartas – feiras por Kelly Kley

VIVAS A MIRLA

Hoje o dia é todo da poderosa administradora Mirla Sales, que comemora a data na sexta- feira (13) com amigos e familiares no Restaurante Pão de Queijo.

BDAY ROBERTHA

Sábado (14), quem dá mais uma volta ao sol é a jornalista e colunista social Robertha Moura.

INAUGURAÇÃO

O franqueado do Boticário no Acre, Rafael Figueiredo, e a sua esposa, Synara Mota, receberam colunistas sociais e influenciadores digitais no sábado, 7, para a inauguração da mais nova loja da marca em Rio Branco. Durante o evento, ocorrido no novo espaço localizado no Supermercado Araújo do Tangará, foi servido um coquetel e champagne aos convidados. As fotos são da ilustradora e fotógrafa Luíza Pinheiro.

GLAMOUR

No glamour dessa semana, a fisioterapeuta Carol Mansour que arrasou com fotos lindas e maravilhosas em seu ensaio fotográfico com seus filhos Aimée Sophia e Luiz Pedro. O registro é do antes com a primogênita Aimée Sófia e a espera de Luiz, o depois já com o caçula Luiz Pedro e a primogênita. Ficou lindo!

CLÍNICA CAROL ALMEIDA

A Dr. Ana Carolina escolheu a dedo as melhores profissionais para integrar sua equipe para entregar o melhor de si e cuidar de você.

Na Clínica Carol Almeida você encontra os aparelhos mais modernos, ótimas profissionais com precinho que cabe em seu bolso.

Agendamento: 68 – 99927-1511

MARCIA BACKS – AMANDITA

Fique mais linda pagando pouco e com produtos de primeira, isso mesmo! Então, não perca a promoção do Amandita Espaço da Beleza e com os cuidados da Hair Stylist, Marcia Backes.

Hidratação + Escova por R$50,00

Quarta – feira, manicure e pedicure por R$40,00

Contato: 99900-2149