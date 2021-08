Com 1,33 metro, Rio Acre está a 3cm da menor cota histórica e Rio Branco pode decretar emergência nesta segunda

O Rio Acre atingiu neste domingo (29) 1,33 metro em Rio Branco. O nível se aproxima do 1,30m, registrado em 17 de setembro de 2016, quando o rio atingiu o menor nível histórico já registrado desde 1971, quando passou a ser monitorado. A preocupação é que o Acre ainda não chegou no ápice do período mais crítico do verão amazônico, podendo atingir um nível ainda menor.

A boa noticia, segundo o coordenador da Defesa Civil, o major Cláudio Falcão, é que há previsão de chuva nos próximos dias, o que pode melhorar a situação. “Temos uma previsão de chuva pra esse domingo, que pode ser que tenha alguma alteração”.

Segundo Friale, o nível dos rios subirá um pouco nos próximos dias. Em Rio Branco, o Rio Acre deverá subir, no mínimo, 10 centímetros.