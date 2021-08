Conmebol divulga tabela das semifinais da Libertadores; confira

Após o Barcelona de Guayaquil eliminar o Fluminense e garantir a última vaga, a Conmebol divulgou na tarde desta sexta-feira a tabela das semifinais da Libertadores. Flamengo e Palmeiras irão começar em casa. Enquanto a equipe equatoriana e o Atlético-MG farão a última partida em seus domínios.

O duelo brasileiro dessa semifinal, entre Palmeiras e Atlético-MG, vai começar primeiro. O jogo de ida está marcado para o dia 21 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo. A volta será no dia 28 de setembro, no Mineirão, em Belo Horizonte.

O primeiro confronto entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil vai ocorrer no dia 22 de setembro, no Mané Garrincha, em Brasília. A volta será no dia 29 de setembro, no estádio Monumental, em Guayaquil. Todos os jogos ocorrerão às 21h30 (horário de Brasília).

