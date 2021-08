Deputado diz que Feijó vai realizar mais um Festival do Açaí: “Vai ser diferente”

O deputado estadual Marcus Cavalcante (PTB) disse, no retorno das sessões presenciais da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), que os trabalhos presenciais são de melhor execução.

“Testa a testa, como se diz no popular, é melhor para fazermos o debate”, disse.

Mesmo que as sessões tenham sido feitas através de plataformas digitais, a Aleac, segundo o deputado, jamais deixou de ajudar o governo do Estado na aprovação de leis capazes de favorecer a população. O deputado cobriu atenção do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre) na recuperação da Br-364.

Ele anunciou que, na próxima semana, o município de Feijó, onde esta sua base eleitoral, realiza mais um Festival do Açaí. “Vai ser um festival diferente, ainda com cuidados por causa da pandemia, mas para manter a tradição”, disse.