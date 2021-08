Deputado Roberto Duarte liga para secretário e reivindica melhorias para o Beco do Operário

Após receber mensagens em suas redes sociais dos moradores do Beco do Operário, o deputado estadual Roberto Duarte visitou o local e viu, de perto, as condições precárias vivem cerca de 50 famílias.

As principais necessidades da população do local são relacionadas à infraestrutura: não há iluminação pública, nem pavimentação e os moradores vivem com esgoto a céu aberto. Durante a visita, na frente dos moradores, Duarte ligou para o secretário de infraestrutura, Cirleudo Alencar, que se comprometeu em pavimentar com tijolos o Beco do Operário.

De acordo com Maria Nívia, que vive no Beco do Operário há 26 anos, os gestores públicos precisam olhar com carinho para o local. “Vivemos em péssimas condições aqui. Sem contar que, na rua de cima, possui um bueiro aberto que causa transtornos para todos nós, alagando tudo!”, comentou.

“Reforcei o meu compromisso com as famílias que vivem no local. Liguei para o secretário de infraestrutura, que se comprometeu em pavimentar o Beco do Operário. As demais reivindicações daremos encaminhamentos aos órgãos responsáveis. Eles só querem o básico, o que é de direito – garantido pela Constituição Federal”, destacou Roberto Duarte.