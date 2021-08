Designer acreano se transforma em drag queen, surge em vídeo quente e compartilha resultado impressionante; assista

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

O designer de interiores, acreano Lucas Blazut, de 31 anos, deixou seu seguidores chocados com a super transformação de drag queen nesta terça-feira (10).

Lucas surgiu usando uma lace louríssima, make artística arrasadora e um super decotão que deixou seus seios bem realçados. É claro que os seios não passaram nada despercebido pelo seguidores.

Maquiado pelo profissional Cristiano Câmara, o designer compartilhou o resultado que surpreendeu os seguidores, e o namorado Fábio Moraes. Lucas comentou em seus stories que a ‘realidade’ dos seios chocaram seus seguidores no Instagram.

De acordo com o ex- The Circle, a transformação aconteceu pra homenagear a personagem ‘Luma’ do reality da Netflix ‘The Circle Brasil’ apresentado por Giovanna Ewbank, que teve sua participação e do seu irmão gêmeo, Marcel Blazut.

Em contato com o site ContilNet, Lucas Blazut falou da experiência da transformação e também do trabalho para ser um drag queen no dia a dia: “Nos meus 31 anos resolvi me maquiar e me olhar como drag queen. Foi muito mais pela arte, pela sensação e pra conhecer mais sobre essa arte incrível que sempre respeitei. Além de despertar a curiosidade dos seguidores.

É um sensação super diferente, me olhar no espelho e não reconhecer os traços. Ali começa um personagem, pronto pra ser idealizado. É muito curioso

É hiper difícil, eu não teria habilidade pra toda aquela maquiagem. Quem me salvou vou o Cristiano Câmara que literalmente deu o nome dele! Haha

Sobre ser drag no dia a dia, não é fácil. Manter a maquiagem, cabelo, postura é bem complicado. Por isso a admiração por quem faz isso tão bem”, comentou.

Compartilhado com seus 161 mil seguidores, o vídeo já tem mais de 54 mil reproduções, além das milhares de curtidas.

