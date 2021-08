Destino queridinho dos acreanos, Ceará exige vacinação completa ou teste negativo de Covid-19 a turistas

Vacinação completa ou teste negativo de Covid-19: você vai precisar de, pelo menos, um desses dois para desembarcar no Ceará. A decisão veio da Justiça Federal, que atendeu a um pedido do Governo do Estado e determinou que viajantes que viajem de avião – a qualquer cidade cearense – façam as devidas comprovações.

De acordo com o G1, viajantes devem comprovar que estão vacinados completamente contra a Covid-19 (com duas doses ou dose única) ou apresentem realização de teste negativo para detecção do coronavírus, feito em até 72 horas antes do voo.

Um dos destinos preferidos dos acreanos, o governo tem como objetivo barrar o crescimento da variante delta no estado, cujo número de registros já alcançou os 15 casos, na última sexta-feira (6).

Todos foram identificados no Centro de Testagem de Viajantes, montado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), no aeroporto.

Com a decisão, só podem embarcar em voos para o Ceará e desembarcar no estado:

– Passageiros com comprovante de vacinação atestando a integralização do ciclo de imunização, com a aplicação das duas doses ou dose única, a depender das especificações do imunizante utilizado;

– Passageiros com resultado negativo de exame de antígeno ou RT-PCR realizado em até 72h antes do horário do voo.

O governador Camilo Santana (PT) afirmou que a decisão é “muito positiva” e “importante” para o estado. A União Federal e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) ainda não informaram quando passará a exigir o que determinou a Justiça.