Dono do Nubank decide doar parte de sua fortuna

Um dos fundadores do Nubank, o colombiano David Velez, entrou para a organização Giving Pledge, em que bilionários prometem doar parte da fortuna para causas filantrópicas ainda em vida. David e sua esposa, Mariel Reyes, vão se unir a nomes como Bill Gates, Warren Buffet e Chuck Feeney.

O casal possui uma fortuna avaliada em 5,2 bilhões de dólares. Em carta ao Giving Pledge, eles escreveram: “A vida é finita: nossa mortalidade é incontestável e não seremos capazes de levar conosco quaisquer bens para onde quer que formos. Qual é o sentido de morrer com tantos bens materiais quando um gesto pode transformar radicalmente toda a jornada de alguém?”.

David Velez é um dos mais importantes empresários da atualidade. Muito conhecido no Brasil, Velez foi responsável por trazer a cantora Anitta para o time do Nubank. A artista se tornou acionista e membro do Conselho de Administração do banco digital.