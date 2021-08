Eduardo Costa leva calote após colocar à venda mansão de R$ 10 milhões

Eduardo Costa recorreu à Justiça de Minas Gerais para cobrar uma multa do comentarista esportivo e ex-jogador de futebol, Fábio Júnior Pereira, no valor de R$ 1 milhão. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, na ação protocolada no dia 17 de dezembro de 2020, o cantor apresenta um instrumento particular de compromisso de venda e compra de um imóvel, que, segundo ele, não teria sido cumprido pelo comprador.

No contrato de venda, que teria sido assinado no dia 30 de julho do ano passado, o imóvel foi negociado por R$ 10 milhões. Trata-se de uma construção de 820,71 metros em uma área de 1.177 metros quadrados, localizada na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.