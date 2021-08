Edvaldo pede derrubada veto de Cameli a projeto que proibia corte de energia durante pandemia

“A manutenção do veto é uma facada nas costas dos mais pobres”, disse o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) ao propor, em discurso na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), na sessão desta terça-feira (31), que os deputados derrubem veto do governador Gladson Cameli ao projeto de lei que proibia o corte de energia elétrica durante a pandemia. A Aleac avalia os vetos do governador a outros projetos de lei na sessão de quarta-feira (1).

Edvaldo Magalhães disse que a lei de sua autoria – assim como uma outra proposta, do deputado Gerlen Diniz (PP) – vinha respaldada por lei igual aprovada e sancionada pelo Governo do Amazonas e com amparo em entendimento favorável do Supremo Tribunal Federal (STF). Além do valor alto na tarifa de energia, a população do Acre ainda enfrenta a suspensão da energia mesmo diante de tantas dificuldades na economia, disse o deputado.

O parlamentar também questionou o valor da energia, que deve sofrer mais um aumento nos próximos dias. Segundo ele, a lei proibindo a suspensão da energia seria uma forma de ajudar a população em meio às dificuldades financeiras. “As pessoas têm que optar entre comer ou pagar energia”, disse.