Em casa de amigo, jovem é morto a tiros e perfurado com várias facadas no interior do Acre

O jovem José Alessandro de Araújo Brasil, de 22 anos, foi morto com vários tiros e várias facadas, na noite desta quarta-feira (4), na rua Simão Leite Damasceno, no bairro Senador Pompeu, conhecido como bairro da Praia, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, José estava na casa da namorada quando um “amigo” da vítima chegou ao local e pediu para ele ir até a frente da residência. Ao chegar no local, o jovem foi surpreendido por mais duas pessoas que atiraram contra o jovem. José ainda teve o corpo perfurado por várias facadas. Após a ação, os três criminosos fugiram a pé do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionado, mas ao chegar no local, José já estava sem vida.

A Polícia Militar do 7° Batalhão esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia criminal.

O corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados exames.

De acordo com a PM, há guerra entre facções criminosos na região e a suspeita é que o crime esteja relacionado a isso.

O caso vai ser investigado da Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá.