Em parceria com o Sindpan, Senai capacita profissionais de panificadoras de Rio Branco

Profissionais de indústrias de panificação de Rio Branco participam nesta semana, de 23 a 27 de agosto, de um curso de capacitação na Escola SENAI, em Rio Branco, visando à melhoria do processo produtivo das empresas do setor.

A qualificação é realizada em parceria com o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Acre (Sindpan). Segundo o presidente da instituição, Abrahão Assis Felício, a ação irá contribuir para aprimorar a fabricação dos pães e melhorar ainda mais a qualidade do produto. “O foco é no pão francês e em algumas outras massas. O SENAI tem enorme expertise nessa área e ficamos muito contentes por mais essa parceria”, ressalta.

O instrutor técnico de panificação do SENAI, Tarcísio Futerko, diz que serão 20 horas de capacitação, até a sexta-feira 27 de agosto, no período da tarde, para as panificadoras filiadas ao Sindpan.

“A proposta é pensar em melhorias no processo produtivo com técnicas e conceitos que tragam um melhor resultado no produto final. Estamos trabalhando, sobretudo, com técnicas de fabricação de pão francês, baguetes e massas crocantes”, frisa Futerko.