Empresa familiar Delícias Caipira se destaca no mercado com a venda de galinhas abatidas e cortadas

Imagina só a seguinte situação hipotética: você está desejando comer uma deliciosa galinha caipira, daquelas bem tradicionais mesmo, com todos os acompanhamentos que tem direito. No entanto, você tem ciência de que dá muito trabalho para fazer. Foi pensando em facilitar a vida destas pessoas que a miniempresa “Delícias Caipira” surgiu no mercado em fevereiro de 2020 e está ativa até hoje.

Segundo uma das co-fundadoras, Silmara Medeiros, a ideia do empreendimento surgiu quando o pai dela, Gilmar Teixeira, ficou desempregado. Com o dinheiro da rescisão contratual, ele, que hoje é o dono da empresa, comprou uma caminhonete e junto com mais três familiares, foram atrás de galinhas para vender e contornar o desemprego.

“Daí, começamos a pegar cerca de 20 galinhas para vender, pois tínhamos que completar a renda da família.

Vendíamos uma aqui e outra ali, e fomos fazendo nossa clientela. Logo em seguida, veio a pandemia e já que as pessoas não podiam sair de casa, tivemos a ideia de fazer delivery. No início, não cobrávamos taxa de entrega, o que facilitou ainda mais o crescimento do nosso negócio”, disse.

Atualmente, a empresa familiar fornece o serviço para vários restaurantes locais, e possui até moto própria para fazer as entregas, já que antes a que eles tinham era emprestada. As vendas, segundo a empresária, são sempre bem-sucedidas. “Ainda continuamos trabalhando com o serviço de delivery. A diferença é que, com o aumento de muitas coisas, tivemos que cobrar a taxa de R$2 para a entrega”.

Contudo, o custo-benefício de ter que receber, no conforto do lar, a galinha caipira crua, já cortada e pronta para fazer, acaba se sobrepondo a quaisquer taxas adicionais. A empresa conta com um maquinário próprio que facilita este processo de abate, e o valor dela crua nestas condições é de R$40. Já a galinha pronta para comer, com os acompanhamentos como macarrão, pirão, arroz, maionese ou vatapá, custa R$120.

Para entrar em contato e fazer a encomenda, basta ligar ou mandar um WhatsApp para os números (68) 99246-3892, (68) 99946-1320 ou (68) 99967-1262.