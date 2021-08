Ex-BBB diz que tirou mais de três mil fotos no AC: “Isso significa o carinho que as pessoas tem por mim”

O ex-BBB Felipe Prior, participante da 20ª edição do reality show da Rede Globo, disse, nas redes sociais, que tirou mais de 3.000 fotos durante sua estadia no Acre.

Veja mais: No Acre, Marcelo Bimbi curte todas com ex-BBB Prior, agita web e canta: “Tô com saudade”

Para o ex-BBB, o alto número de fotos que foi requisitado para aparecer é fruto do carinho das pessoas com ele. escreveu o arquiteto paulista. “Eu falei que amo nordeste né… Agora eu vou falar o quanto eu gostei de estar no Norte. Acre porra, mais de 3 mil fotos. Isso significa o carinho que as pessoas tem por mim. Obrigadooooo”, escreveu o arquiteto paulista.