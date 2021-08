VÍDEO: No Acre, Marcelo Bimbi curte todas com ex-BBB Prior, agita web e canta: “Tô com saudade”

Em passagem pelo interior do Acre para participar de um evento beneficente, o modelo Marcelo Bimbi apareceu em um vídeo curtindo todas ao lado do ex-BBB Felipe Prior e outras celebridades.

No vídeo, o que chamou a atenção dos internautas foi os trechos iniciais da música: “Tô com saudade”. O acreano separou-se recentemente da também modelo e apresentadora Nicole Bahls. Os dois evitam falar do término, mas sabe-se que foi recheado de histórias e polêmicas.

Enquanto a modelo já foi à público dizer que o relacionamento acabou, o acreano continua usando aliança. Ainda assim, ele evita falar sobre o assunto.