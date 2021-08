Festa de 117 anos do Seis de Agosto é dedicada a tio de Lene e Petecão, importante figura do bairro morto por Covid-19

Morto em maio do ano passado, vítima da Covid-19, o ex-sargento militar do Exército, Francisco de Oliveira Silva, Tio do senador Sérgio Petecão e da vereadora Lene Petecão, foi homenageado durante as festividades do bairro Seis de Agosto, que completa 117 anos nesta sexta-feira (6). O idoso foi uma importante figura do tradicional bairro e era ele quem organizava as festas deste dia, sendo inclusive responsável pela última festa, ocorrida sem pandemia no bairro histórico para o Acre.

Conhecido como Selva, Oliveira foi lembrado por diversas autoridades, como a ex-prefeita e atual secretária de Estado de Educação, Socorro Neri; Lene e Sérgio Petecão e o vereador N.Lima – os últimos três, nascidos no bairro Seis de Agosto.

“Eu estou muito emocionada, quero falar por uma pessoa que certamente seria o primeiro morador a estar aqui hoje, que é o meu tio Oliveira. O brilho dessa festa se chama Oliveira e lá do céu [ele] está olhando aqui”, disse, emocionada.

Lene parabenizou o bairro e os moradores que não medem esforços nas buscas por melhorias. “Aqui nasci, me criei, morei e aqui está meu gabinete, continuo buscando as políticas públicas para nosso bairro”, finalizou Lene, agradecendo ao prefeito Tião Bocalom por sempre atender as reivindicações.

Socorro Neri discursou e também lembrou de Oliveira que, em sua gestão, trabalhou junto com a então prefeita pela festa do bairro. “Em 2019, estivemos aqui, entregamos uma quadra esportiva e fomos recebidos por um morador ilustre aqui, o Oliveira, e na pessoa dessa personalidade que foi o Oliveira quero cumprimentar todos os moradores e morados, que a acreanidade e bravura dos nossos antepassados e também demonstradas nesse 1 ano e meio de pandemia, sigam nos inspirando para continuarmos juntos lutando por um Acre melhor”, finalizou.

Emocionado, Petecão relembrou sua infância no bairro. “Esse bairro tem uma simbologia muito grande. Queríamos ter, hoje, aquela festa de 2 mil pessoas, mas vamos conseguir resgatar isso. Quero agradecer a todos que sempre ajudaram a elevar a história do nosso bairro, como meu tio Oliveira”.

Em seu discurso, o governador Gladson Cameli parabenizou o bairro Seis de Agosto e lembrou que a história do bairro se confunde com a Revolução Acreana, já que o bairro foi fundado apenas dois anos depois. Gladson também prometeu investimentos.

“Hoje, celebramos 117 desse bairro e quero dizer a vocês, homens, mulheres e crianças, que não faltarão esforços para trazer mais investimentos para este povo”, disse .

Gladson falou ainda da luta do povo acreano para fazer parte do território acreano.

“Somos o único estado que lutou para pertencer ao Brasil; hoje, somos brasileiros graças à luta dos nossos antepassados. Cada passo de terra do nosso Estado foi conquistado pelo sangue dos nosso heróis, como bem diz o nosso hino”, pontuou.

O prefeito Tião Bocalom disse, em sua fala, que o momento não é de política e sim de união para buscar mais investimentos para a população. “Nosso negócio aqui é cuidar da nossa gente e fazer o melhor que podemos fazer. Quero parabenizar a todos que moram no bairro Seis de Agosto, que é o orgulho de muita gente, pelo menos 20% dos funcionários da prefeitura são aqui do Seis de Agosto”, destacou.

Fotos: Nany Damasceno