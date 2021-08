Festa junina fora de época: Arraial da Cohab tem início nesta sexta-feira com atrações e comidas típicas

Na 21ª edição, o Arraial da Cohab inicia nesta sexta-feira, 27, e segue até 3 de outubro. A tradicional festividade acontece todas as sextas-feiras, sábados e domingos dentro desse período, das 19h às 23h30. O Arraial da Cohab é realizado na Rua Servo Ribeiro, número 107, no bairro do Bosque.

Com comidas típicas, pescarias, rodadas de bingo, o Arraial da Cohab espera o público para prestigiar o evento. Na última noite acontece o “bingão”, conhecido e esperado pelos frequentadores do arraial. Neste ano, o Arraial acontece do final de agosto até início de outubro em decorrência da pandemia de Covid-19, que tem mostrado sinais de melhora após a vacinação da população no Estado. A organização do evento obteve autorização da Prefeitura Municipal de Rio Branco para realizar o Arraial.

O evento vai seguir todos os protocolos de segurança recomendados pelos órgãos de saúde, por isso, é importante que o público use máscara, pois de acordo com a divulgação do Arraial, será proibido a circulação de qualquer pessoa sem o equipamento de proteção individual.