FOTOS: Comitiva chefiada por Gladson vai a Brasília prestigiar posse do novo ministro de Bolsonaro

Em Brasília, o governador Gladson Cameli participou nesta quarta-feira (4) da posse senador Ciro Nogueira (Progressistas), que será novo ministro-chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro.

O chefe do executivo estadual viajou para o Distrito Federal apenas para prestigiar o evento.

Com Gladson, também participaram da posse o secretário extraordinário de assuntos governamentais, Alysson Bestene, a primeira-dama Ana Paula Cameli e os deputados Gehlen Diniz e Nicolau Júnior.

Cameli ocupou uma das cadeiras destinadas às autoridades.

O novo chefe da Casa Civil

Ciro tem a missão de melhorar a relação do presidente Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional e o STF (Supremo Tribunal Federal), de acordo com fontes do Palácio da Alvorada.

Piauiense, Ciro Nogueira tem bom trânsito em Brasília por ter passado 16 anos na Câmara e outros 10 anos no Senado. Já integrou a mesa diretória por vários mandatos e conhece bem as duas casas.