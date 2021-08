FOTOS: Em primeira mão, ContilNet revela projetos de reforma do Terminal Urbano e Mercado Elias Mansour

Em uma reunião com o senador Marcio Bittar (MDB) nesta quarta-feira (4), o prefeito Tião Bocalom apresentou dois projetos de reforma e ampliação do Terminal Urbano de Rio Branco e do Mercado Municipal Elias Mansour.

As maquetes em 3D foram apresentadas com o destaque das cores azul e branco e mudanças estruturais marcantes.

De acordo com a Prefeitura de Rio Branco, a intenção é que as obras sejam executadas em 2022.

Os projetos ainda estão nas fases de levantamento orçamentário e captação de recursos. O custo das obras ainda não foi mensurado.

O fato é que a Prefeitura já conta com uma emenda parlamentar da deputada Mara Rocha (PSDB) e como o apoio do senador Marcio Bittar, que deve atuar na busca por mais recursos da bancada federal.