Friale prevê calor próximo a 40ºC esta semana, chuvas e chegada de frio polar! Confira detalhes

O fim de semana foi, como anunciado antecipadamente, de muito calor! No último domingo (22), mais um recorde de calor de 2021 foi registrado em Rio Branco, com a marca de 35,3ºC, superando o recorde anterior de 35,0ºC, ocorrido na última quarta-feira (18).

E para esta semana, cenário não deve mudar: “Até a próxima quinta-feira (26), poderão ser registrados novos recordes de temperatura máxima em Rio Branco e no interior do estado, não se descartando a marca de 38ºC, em alguns municípios”, alertou o pesquisador Davi Friale.

CHUVAS E ALERTA DE TEMPORAIS

Apesar de todo o calor previsto, chuvas em todos os municípios do Acre, principalmente no centro do estado e no vale do Juruá são esperadas para essa semana.

“Alertamos para a alta probabilidade de ocorrência de temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias e possibilidade de queda de granizo, entre quinta-feira e sábado, na maior parte do Acre, inclusive, em Rio Branco, podendo se estender até sábado, no vale do Juruá. No entanto, tendo em vista o calor intenso, não está descartada a possibilidade de chuvas passageiras e pontuais, com ventanias, desde os primeiros dias desta semana”, explicou Friale.

A boa notícia é que uma onda de frio polar chegará ao Acre logo nas primeiras horas da próxima sexta-feira (27 ), segundo Friale: “Esta massa polar não será forte, mas o suficiente para amenizar o calor dos últimos dias, principalmente durante as noites do próximo fim de semana, o último do mês”, destacou.