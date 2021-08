Geógrafo Claudemir Mesquita ministra palestra “Água um bem de todos”, neste sábado

O geógrafo e escritor Claudemir Mesquita, ministra dia 14 (sábado) às 19 horas, palestra intitulada “Água um bem de todos”. O evento, que faz parte da programação do 1° Ciclo de Palestras promovidas pela Academia Acreana de Letras-AAL, será mediado pelas professoras doutoras Maria José Bezerra e Luísa Galvão Lessa Karlberg.

Os interessados a participarem de todos os ciclos de palestras organizadas pela AAL, podem estarem se inscrevendo em nosso canal no youtube para receberem as notificações de todas as nossas palestras que acontecerão até o final deste ano.

https://www.youtube.com/channel/UCtL5qDTKX8hwesE_H3c7MsQ

O PALESTRANTE

Natural de Sena Madureira-Acre, Claudemir Carvalho de Mesquita é geógrafo, ambientalista, escritor e especialista em planejamento no uso das bacias hidrográficas. É membro da Academia Acreana de Letras (AAL) sendo o titular da cadeira de número 30. Condecorado com inúmeras honrarias como o título de cidadão das águas, cidadão rio-branquense e cidadão verde, o escritor é autor de 19 livros sobre os rios da nossa terra e é a nossa maior referência no que se refere à criação de políticas públicas para a preservação de nossos recursos hídricos.