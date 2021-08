Gladson cria comitê para tratar do retorno às aulas presenciais no AC e definir estratégias

O Governo do Estado criou nesta quarta-feira (11) um comitê de acompanhamento do retorno das aulas presenciais no ensino público estadual, a partir de um decreto publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

O retorno está previsto para o dia 8 de setembro, de forma híbrida e processual, de acordo com a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura (SEE).

O grupo formado pelo executivo tem o objetivo de “orientar e monitorar o processo de retorno às aulas presenciais nas unidades da Rede Estadual de Educação” e “avaliar as ações/medidas implementadas, propondo ajustes nas estratégias, frente aos resultados identificados”.

O comitê é formado por membros da SEE, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), do Ministério Público do Acre (MPAC), do Conselho Estadual de Educação (CEE) e do Conselho de Diretores das Escolas Públicas do Acre (CODEP).

A secretária Socorro Neri já afirmou em coletiva à imprensa que todas medidas sanitárias e de segurança contra a proliferação do vírus serão tomadas nas unidades educacionais.