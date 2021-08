Gladson nomeia mais um Cameli para assumir cargo de gerência no governo

Mais um Cameli foi escolhido para exercer cargo no governo de Gladson. Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (25), o governador assinou a nomeação de Matheus de Castro Cameli.

Ele vai assumir a gerência administrativa do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Cruzeiro do Sul, pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Informações extraoficiais dão conta de que Matheus é primo do governador.

Essa não é a primeira vez que um Cameli é nomeado no governo. Já passaram pela caneta do chefe do executivo os primos Claire Cameli, que respondia pela Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres, e o diretor-geral do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac), Halisson Lima.