Governo encaminha balsa para auxiliar no transporte de produtores rurais de Xapuri

Nesta semana, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), encaminhou para Xapuri uma nova balsa para efetuar a travessia de pedestres, veículos e cargas.

A embarcação auxiliará a mobilidade dos moradores do Ramal do Tabocal na zona urbana do município, pelo Porto do Abdon, na travessia sobre as águas do Rio Acre.

“Como tínhamos uma grande balsa, de propriedade do Estado, que estava inutilizada em Cruzeiro do Sul, a nossa equipe técnica avaliou a estrutura da referida embarcação e fez as adaptações necessárias para construir duas novas balsas, sendo que uma delas atenderá a população de Xapuri”, informa o diretor-presidente do Deracre, Petronio Antunes.

O processo de transporte da balsa, que mede 15 metros de comprimento por 5 de largura, foi feito por meio de uma carreta-prancha, acompanhada de mais dois veículos que deram o apoio de segurança, no trajeto rodoviário entre as cidades de Cruzeiro do Sul e Xapuri.

“Todo o procedimento logístico para transportar a balsa pela via terrestre foi concluído com êxito. Agora estamos finalizando a recuperação da rampa de acesso e reforçando o solo com brita, para garantir melhor trafegabilidade à embarcação”, relata o diretor de Operações do Deracre, Ronan Fonseca.

Obter uma balsa que garantisse a segurança de motoristas e pedestres era uma antiga reivindicação dos moradores do Ramal do Tabocal. Para escoar seus produtos agrícolas, muitos colonos tinham que ir até a cidade de Brasileia para poder seguir até a parte central de Xapuri.

As tratativas para atender essa demanda da comunidade foram feitas pelos deputados estaduais Antônio Pedro e Manoel Moraes, além de contar com a autorização concedida pelo governador Gladson Cameli ao Deracre.