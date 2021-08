Homem é atingido com facada no peito enquanto caminhava por rua de Rio Branco

Um homem identificado Erlândio foi ferido com uma facada no peito, na manhã desta quinta-feira (12). O crime aconteceu no Ramal da Garapeira, no bairro Vila Acre, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Erlândio estava caminhando em via pública na companhia de uma mulher, quando foi atacado por um homem ainda não identificado, que de posse de uma faca acabou ferindo a vítima, que é morador de rua, com um golpe no peito. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conduziu Erlândio ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

A motivação do crime é desconhecida pela polícia. O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).