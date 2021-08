Jesus Sérgio dá apoio à lideranças indígenas do Acre que acompanham julgamento do STF

O vice-prefeito do Jordão, Fernando Siã e os vereadores Avelino Kaxinawá (Jordão) e Aureo Celio Kaxinawá (Santa Rosa do Purus), além da liderança da juventude indígena do Jordão, Edgar Kaxinawá estão esta semana em Brasília para acompanhar o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal das demarcações de terras indígenas e também para se reunir com deputados federais e senadores do Acre.

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) colocou a estrutura de seu gabinete na Câmara dos Deputados e sua equipe de assessoria a serviço das lideranças indígenas durante os dias que estão em Brasília. Eles realizaram reuniões com a deputada federal Vanda Milani e com o senador Sérgio Petecão.

Durante as reuniões com os parlamentares do Acre, Fernando Siã solicitou o envio de recursos federais para a agricultura familiar e também para a instalação de mais pontos de internet nos municípios isolados do Acre.

“Estou em Brasília para defender os interesses dos povos indígenas do Acre e estou buscando recursos para desenvolver a agricultura familiar na nossa região, pois sabemos que é um meio de gerar emprego e renda para o nosso povo”, afirmou o vice-prefeito de Jordão, Fernando Siã.

“As lideranças indígenas do nosso Estado merecem todo nosso respeito e apoio. Por isso, coloquei à disposição deles toda nossa estrutura de Brasília para apoiar nas demandas dos povos indígenas. Estamos juntos”, garantiu o deputado.