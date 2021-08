Jornalista fala sobre relação com Frank Lima na gestão da Semsa: “Monstro à frente do setor”

O assessor de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Salomão Matos, usou o seu perfil no Facebook para tecer elogios ao sindicalista e gestor da pasta em Rio Branco, Frank Lima.

Frank foi alvo de denúncias de assédio nos últimos meses por parte de algumas servidoras da Semsa que procuraram o Ministério Público do Acre (MPAC) para solucionar o caso.

“Me perguntam se é difícil assessorar o secretário de saúde Frank Lima em um setor tão delicado. Digo que não, pois ele próprio sabe da missão difícil que pegou e por isso mesmo não para de trabalhar”, escreveu o jornalista.

“Seja feriado, sábado, domingo e não importam as distâncias. Respeita a todos, do menor ao maior, e valoriza cada profissional da Semsa. Quem o conhece e trabalha na saúde municipal, sente orgulho do gestor que tem”, continuou.

Salomão disse que, “sem enfeites”, Frank é um monstro.

“Sem enfeites, Frank, mas você tem sido um ‘monstro’ à frente do setor saúde da Capital”, finalizou.