Mailza visita Capixaba e anuncia envio de R$ 2 milhões em emendas ao município

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) visitou Capixaba nesta segunda-feira (30) para prestar contas do seu mandato. Pela manhã, Mailza esteve em reunião na Câmara Municipal, que contou com a presença dos vereadores Antônio França, Felipe, Teio, Chico Gomes e Sara Frank, onde apresentou as emendas enviadas: R$ 2 milhões (dois milhões de reais) para o município.

Uma emenda de R$ 700 mil reais será para compra de uma motoniveladora e R$ 400 mil para compra de móveis para sala de aula. A saúde foi beneficiada com R$ 850 distribuídos assim: R$ 500 mil para combate ao Covid-19 já pagos, R$ 140 mil para compra de equipamentos para Unidade Básica de Saúde e R$ 200 mil de custeio para Saúde via PAB. O secretário municipal de Saúde, Douglas Nascimento, lideranças políticas e servidores municipais estiveram presentes.

Em seguida, Mailza se reuniu com o prefeito Manoel Maia (DEM), reforçou que é uma parceira da cidade e se colocou à disposição para o envio de outras emendas. “Agradeço a receptividade do prefeito Maia e dos vereadores. Já enviamos recursos e hoje estamos aqui assumindo um compromisso com a cidade, com a população de Capixaba de estar presente, de continuar sendo parceira nas iniciativas que possam trazer melhorias e investimentos em benefício da população”, afirma a senadora.

Em seguida, a convite do prefeito, Mailza visitou as obras de recuperação do Ramal do Chaga que estão sendo executados pela prefeitura. À tarde, a parlamentar se reuniu com a equipe do Núcleo de Ensino e direção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (SINTEAC).

Tanto o prefeito Manoel e os vereadores aproveitaram a ocasião para agradecer o apoio e parceria da senadora Mailza com o município.