Mais de 20 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Sena Madureira

Dados extraídos do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde apontam que até a presente data 20.893 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, em Sena Madureira, incluindo as zonas urbana e rural.

No que tange à questão da segunda dose, já são 9.881 imunizados. “Essa campanha de vacinação tem uma importância muito grande e reflete na diminuição dos casos da Covid-19 em Sena Madureira. Quem ainda não se vacinou, procure uma unidade de saúde. Com relação à segunda dose, recomendamos também aos moradores que façam o procedimento”, comentou Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização.

Nos últimos meses, os casos da doença vem diminuindo de forma significativa bem como o total de internações.

Atualmente apenas um morador encontra-se internado no Hospital de Sena por conta da Covid-19.

Vale destacar que as doses da vacina estão sendo ofertadas para pessoas com 12 anos de idade em diante, sem comorbidades.