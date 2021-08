Mais de 30 mil pessoas serão contempladas com dose de reforço no AC; Sesacre faz levantamento

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) lançou uma nota nesta quinta-feira (26) explicando o processo de aplicação da dose de reforço da vacina contra covid-19, que deve iniciar no próximo dia 15 de setembro, a partir de uma decisão do Ministério da Saúde, divulgada nesta semana.

Com relação ao público acima de 70 anos que já tenha completado o esquema de imunização há mais de 6 meses, serão 30.120 pessoas beneficiadas no primeiro momento.

A Sesacre ainda está elaborando um levantamento para saber a quantidade de pessoas com alto grau de imunossupressão que deve receber a dose de reforço.

Fazem parte do grupo de alto grau de imunossupressão:

I – Imunodeficiência primária grave;

II – Quimioterapia para câncer;

III – Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH)

em uso de drogas imunossupressoras;

IV – Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3;

V – Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente,

por ≥14 dias;

VI – Uso de drogas modificadoras da resposta imune (vide tabela 1);

VII – Pacientes em hemodiálise;

VIII – Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas,

auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).