Marcelo Bimbi, Prior e Popó no Acre? Celebridades fazem parte do ‘Futebol Solidário’ em Feijó

Feijó recebe, neste sábado (14), uma edição do Futebol Solidário. O jogo, que já aconteceu em diversas cidades acreanas, chega a terra do açaí e conta com participação de diversas celebridades: modelo Marcelo Bimbi, ex-BBB e influencer Felipe Prior, boxeador Acelino Freitas (Popó), entre outras.

A festividade é uma iniciativa do empresário e ativista social Marcos Diniz, que tem objetivo de arrecadar alimentos para doar às famílias carentes do Município de Feijó.

“A ideia de realizar os eventos surgiu por causa da pandemia com objetivo de amenizar o sofrimento das pessoas mais vulneráveis, mas agora será ampliado para outras regiões, pois os alimentos arrecadados com certeza faz a diferença na vidas dos beneficiados”, comentou o empresário Marcos Diniz.

Confira as atrações: