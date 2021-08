Marcio Bittar sai em defesa de Bocalom e contra pedido de impeachment: “Sábio e de família”

Quem também saiu em defesa do prefeito Tião Bocalom, diante do pedido de impeachment movido contra ele na Câmara Municipal de Rio Branco, foi o senador Marcio Bittar, um dos principais apoiadores do chefe do executivo nas eleições de 2020. De acordo com o emedebista, o progressista é um homem de bem, honrado e de família.

“Não existem razões para tirar da Prefeitura um homem com uma carreira tão séria e tão proba, quanto a história do personagem e hoje prefeito Tião Bocalom”, argumentou o senador.

Marcio disse que conversou pessoalmente com o presidente da Câmara, N Lima – que deve colocar o pedido em pauta nesta terça-feira (31), para tratar do assunto.

“Ele [N Lima] me demonstrou equilíbrio, calma e sensatez para passar por essa turbulência sem tirar da cadeira de prefeito aquele que foi eleito pelo povo”, continuou.

“Bocalom, você tem minha solidariedade e meu apoio. Fica com Deus”, finalizou.