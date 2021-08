Matrículas para o Centro de Estudo de Línguas no Acre iniciam nesta segunda-feira; inscreva-se

A partir da próxima segunda-feira, 9, estudantes da rede pública estadual e municipais de Rio Branco e Cruzeiro do Sul que desejarem aprender uma nova língua podem realizar sua pré-matrícula online nos cursos oferecidos pelo Centro de Estudo de Línguas (CEL), a partir das 8h.

Em Rio Branco, as vagas são para Inglês, Espanhol, Italiano, Francês e Libras exclusivo para o público em geral. Podem se inscrever estudantes da rede pública do 6º ano do ensino fundamental, até a 3ª série do ensino médio pelo endereço https://sistemas2.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/6/.

Em Cruzeiro do Sul, os cursos ofertados são Inglês, Espanhol e Português. As pré-matrículas poderão ser feitas pelo endereço https://sistemas2.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/8/, também exclusivamente para alunos da rede pública.

As pré-matrículas seguem até o próximo dia 11, às 12h. Encerrado esse período, as vagas remanescentes ficarão abertas para estudantes da rede particular e comunidade em geral, nos dias 16 e 17 de agosto.

Para mais informações, acesse aqui os editais: Rio Branco e Cruzeiro do Sul