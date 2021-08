Méliuz anuncia mais de 100 novas vagas e acreanos podem se candidatar! Confira agora

Fundado em Belo Horizonte, o Méliuz, empresa de tecnologia que oferece soluções digitais para conectar marcas e consumidores, encontrou em Manaus o lugar para sediar seu polo tecnológico. No momento, a capital do Amazonas é a única cidade do Brasil onde a empresa mantém uma sede física. Acreditando no potencial da região como formadora de profissionais capacitados, principalmente no ramo da tecnologia, a empresa oferece vagas remotas visando alcançar também os moradores de outras cidades e estados da região, já que não é necessário morar em Manaus para fazer parte do time.

Se o teletrabalho tornou-se uma necessidade por conta da pandemia, no Méliuz o conceito de anywere office está associado ao desejo da companhia de manter um time diverso, composto por profissionais de todo o país e adeptos de variados estilos de vida, como os nômades digitais por exemplo.

“Não adotamos o trabalho remoto apenas como medida emergencial de responsabilidade sanitária. No Méliuz, entendemos que esta é uma oportunidade para que as pessoas tenham mais qualidade de vida e, consequentemente, sejam mais realizadas, pessoal e profissionalmente. Poder escolher de onde trabalhar permite que as pessoas possam fazer parte de uma empresa global, com salários compatíveis ao valor de mercado, vivendo no lugar em que se sentem mais felizes. Pra nós, isso também é ganha ganha ganha.” explica Lorena Puppo, Diretora de Folks, nome que o time de recursos humanos do Méliuz recebe. Assim, mesmo com o avanço da vacinação, quando diversas empresas voltaram ao regime presencial ou já têm uma previsão para que isso aconteça, o Méliuz seguirá adotando o teletrabalho de forma permanente para todo o seu quadro de funcionários. Vale destacar que, de acordo com um índice mantido pela empresa recrutadora Adzuna, a região Norte hoje é responsável por menos de 2% das vagas oferecidas no setor de tecnologia em todo o Brasil.

O Méliuz é reconhecido pelo selo Great Place to Work, sendo citada entre as cinco melhores empresas para se trabalhar na região Norte, e a 1ª entre empresas de Tecnologia; 8ª melhor empresa de médio porte para se trabalhar em Minas Gerais e uma das melhores empresas para mulheres trabalharem no Brasil.

Para engajar os funcionários a distância, a empresa promove happy hours e confraternizações online para manter o time sempre unido, premiações por cumprimento de metas coletivas, cashback online em dobro e ajuda de custo para teletrabalho. Além da possibilidade de se tornar sócio da empresa com a política interna de partnership, na qual colaboradores são recompensados com stock options.

As vagas abertas englobam diversas áreas, entre elas: Tecnologia e Produto, Estratégia e Growth, Marketing, Operações, Comercial, Recursos Humanos, Administrativo e Financeiro. As oportunidades são para diferentes níveis de senioridade. Para se candidatar, basta acessar o site da empresa: meliuz.com.br, na área “Trabalhe Conosco”.

Sobre o Méliuz

Fundado em 2011, o Méliuz é uma empresa de tecnologia que oferece soluções digitais para conectar marcas e lojas a consumidores por meio do seu marketplace e da oferta de serviços financeiros. No primeiro trimestre de 2021, foram abertas 2,4 milhões de novas contas – em média, 27 mil contas por dia corrido – chegando ao total de 16 milhões de contas cadastradas, que têm acesso a benefícios como cupom de desconto e o cashback em cerca de 800 lojas parceiras e ao usarem o Cartão de crédito Méliuz. Em 2020, foi a primeira startup a abrir capital na Bolsa de Valores brasileira, formando o grupo CASH3, que ainda conta com o site Picodi.com, marca global presente em 44 países; Promobit, plataforma de social-commerce; Melhor Plano, site que oferece ferramentas de comparação de preços e serviços de telecomunicações e serviços financeiros; e o iDinheiro, marketplace de serviços financeiros com mais de 2 milhões de visitas por mês.