Michelle diz que “CPI do Busão” será fundamental para encontrar solução para população e trabalhadores

Autora do requerimento que culminou na instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do transporte público de Rio Branco, “conhecida como CPI do Busão”, a vereadora Michelle Melo comemorou a investigação que será aberta na Câmara Municipal de Rio Branco.

Segundo a parlamentar, o objetivo é encontrar a solução. “Não apenas para os cidadãos, mas também para os funcionários das empresas”, destacou.

Segundo o representante da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Anízio Alcântara, até a quinta-feira (2) a Prefeitura vai enviar um projeto que vai solucionar a mobilidade da Capital e ainda prometeu a redução das tarifas.

“A caixa preta do transporte vai ser aberta. Essa CPI vai é ajudar o prefeito a resolver esse problema. Ele não é covarde e vai anunciar a redução da tarifa”, disse o superintendente.

A vereadora Michelle disse acreditar que juntos, vereadores e o prefeito Tião Bocalom, conseguirão achar a solução para o transporte.

“É um serviço fundamental e nosso objetivo é solucionar e não buscar culpados, a justiça está aí para isso. E para mim, para solucionar algo é preciso estudar e o meio de estudarmos é a CPI”, finalizou.