Moradores do Conquista denunciam abandono; prédio da associação e box da PM servem como ponto de tráfico

Um dos moradores do bairro Conquista, em Rio Branco, procurou a reportagem do ContilNet na tarde desta terça-feira (17) para denunciar o abandono do prédio da Associação de Moradores e do box da Polícia Militar (PM), localizados na região.

De acordo com o denunciante, que preferiu não se identificar por medo de represálias, os espaços que ficam um ao lado do outro estão desativados há mais de 3 anos e servem como lixão, ponto de venda de drogas e prostituição.

“Lembro que faziam festa na associação e tínhamos policiais militares diariamente no box da PM, mas de uns anos pra cá só temos visto lixo, abandono e gente perigosa usando os dois lugares”, comentou.

“Temos medo até de denunciar porque não sabemos o que podem fazer com a gente”, continuou.

O terreno onde ficam os dois espaços está localizado na Rua Valdomiro Lopes – a principal do bairro.

No ano passado, nossa reportagem foi procurada para divulgar uma denúncia sobre a mesma situação, mas nada foi feito até o momento.