“Mostramos na prática que somos defensores da democracia”, diz Márcia Bittar em motociata pró-Bolsonaro

Márcia Bittar convidou e a população da região do Alto Acre atendeu. As cores da bandeira nacional tomaram conta das ruas das cidades de Epitaciolândia e Brasiléia neste sábado (7), durante realização de mais uma motociata em celebração ao Presidente da República, Jair Bolsonaro, e protesto ao voto auditável, projeto alvo de discussões em todo o país.

A pré-candidata ao Senado, à frente desta e outras motociatas que acontecem em várias regiões do Acre, está em uma verdadeira odisseia por todo o estado, mobilizando pessoas e instituições em favor do presidente.

Ao ContilNet, em primeira mão, a equipe de Márcia revela, em fotos cedidas, como foi a edição do Alto Acre. Ela também conversou com nossa reportagem e se mostrou feliz com o resultado – e não está nem um pouco cansada com a intensa agenda.

“A Motociata do Alto Acre foi um sucesso! Mais uma vez, a nossa gente mostra na prática que é defensora da democracia, do voto impresso auditável e do governo Bolsonaro; estou muito grata ao povo de Epitaciolândia e Brasiléia”, diz Márcia.

Essa é apenas uma das datas da programação de motociatas, que acontecem em várias cidades do Acre com data em aberto na capital, encerrando a programação em um grande ato, que deve contar com a presença de Bolsonaro.

Confira a programação completa:

Confira agora, em fotos, como foi a motociata no município de Brasiléia (Créditos – Fagner Delgado):