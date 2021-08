Motociclista morre após bater em veículo em Rio Branco; vídeo é chocante

O motociclista Fabrício do Nascimento Bastos, de 18 anos, morreu após colidir com um veículo, na madrugada desta terça-feira (10), na rua 20 de março, no bairro Placas, em Rio Branco (veja o vídeo abaixo).

De acordo com informações da polícia, Fabrício trafegava em uma motocicleta Honda Fan 160, de cor prata e placa QWO-1G10, e invadiu a preferencial do cruzamento na rua 20 março, e acabou colidindo violentamente no meio de um carro Fiat Uno de cor vermelho, que transitava na preferencial.

Com o impacto, Fabrício foi arremessado sobre o solo, bateu a cabeça e sofreu várias fraturas. A moto ficou totalmente destruída e o Fiat Uno bateu em um muro. O condutor do carro sofreu escoriações e permaneceu no local.

Populares prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e atestou a morte de Fabrício.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito, isolaram a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O laudo sobre o acidente ficará pronto em 10 dias, e o caso ficará a cargo do Juizado de Trânsito. A moto foi removida por um guincho e o motorista do Fiat Uno foi liberado.