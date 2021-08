Músicos do AC em situação de vulnerabilidade recebem doação de cestas básicas: “Grande valia”

Quem tem fome, tem pressa. Em detrimento disto, e tendo em vista a vulnerabilidade socioeconômica que muitos artistas locais enfrentam em decorrência da pandemia de Covid-19, o diretor da Câmara Técnica de Música da Fundação Elias Mansour (FEM), DJ Black, recebeu a doação de 100 cestas básicas da Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres, para que ele ficasse responsável em fazer a distribuição para os que mais necessitam.

Segundo o DJ, que também é presidente da Associação de Produtores Independentes do Acre, mesmo com a reabertura gradual dos bares e restaurantes, a secretaria, em nome da Primeira-Dama, Ana Paula Cameli, e do diretor de gestão interna, André Crespo, se sensibilizaram com a situação vivenciada por artistas independentes locais e se dispuseram a ajudar. “Mesmo não tendo mais recurso, houve essa sensibilização e nos mandaram estas 100 cestas básicas que nós estamos distribuindo”, disse.

Por falar em ajuda, o DJ contou que na última sexta-feira, ao realizar a intermediação para a entrega de um sacolão a uma pessoa, se deparou com uma situação bem crítica que lhe pegou de surpresa.

“A doação (da cesta básica) iria acontecer só no dia seguinte. Aí o cara disse para mim: ‘deixa eu pegar hoje de noite, que pelo menos eu ainda janto’. São coisas impactantes nas nossas vidas, porque nós vemos que existem pessoas que passam fome e o governo do Estado, através da secretaria, fez esta ação que, para nós, é de grande valia”, complementou.