No AC, coruja vítima das queimadas é resgatada por moradores na BR-364; veja vídeo

As queimadas no verão amazônico estão cada vez mais recorrentes e, neste final de semana, uma coruja teve seu ninho e seus filhotes atingidos por um foco de queimada às margens da BR-364, trecho entre Rio Branco e Sena Madureira. A ave, bastante machucada, foi resgatada e abrigada por uma moradora da região.

Os animais são diretamente atingidos pelas queimadas, causando diversos ferimentos, queimada do habitat natural e até mesmo a morte do bicho. Neste caso, o fogo atingiu o ninho e matou os filhotes da ave e, na tentativa de salvá-los, a coruja também se queimou e ficou com um dos olhos comprometidos.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Satélite de referência AQUA registrou no Acre 1.049 focos de queimadas entre os dias 01 a 13 de agosto, ficando atrás apenas do Amazonas (3.905), Pará (3.742), Rondônia (1.672), Maranhão (1.457) e Mato Grosso (1.371). Em 2021, o Acre registrou 1.577 focos de queimadas entre 01 de janeiro a 13 de agosto. Em relação ao mesmo período de 2020 (1.497 focos de queimadas), este ano teve um aumento de aproximadamente 5%.

Fotos: ContilNet