No dia do estagiário, veja as oportunidades oferecidas por grandes empresas do país

Um dos períodos mais importantes para um estudante de graduação , que une os conhecimentos adquiridos em sala de aula e a vivência nos ambientes coorporativos, é o estágio. Além de proporcionar experiências de trabalho, estagiar garante ao estudante a possibilidade de conhecer novas pessoas para ampliar a rede de contatos (network), ganhar conhecimento para realizar atividades em determinada área e ainda ser remunerado.

O estágio é o período em que o estudante tem para colocar em prática seus conhecimentos adquiridos em sala de aula e ganhar novas competências. Como estagiário a pessoa tem responsabilidades e carga horária definidas em um termo de compromisso assinado em conjunto com a empresa e a instituição de ensino vinculadas.

Não existe um período obrigatório para começar a procurar um estágio. Porém, visto que conciliar a nova atividade com a rotina de estudos vai demandar mais tempo do estudante, é preferível esperar chegar, pelo menos, na metade do curso para iniciar essa jornada.

De acordo com dados do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), do último semestre de 2020 para o primeiro de 2021 o número de vagas abertas para estágios subiu de 85.513 para 108.335 (26,7%). Ainda segundo o balanço do CIEE, no primeiro semestre deste ano foram assinados 93.074 contratos de estágio, 37,7% a mais do que no semestre anterior (67.569) e 4,6% a mais do que no primeiro semestre de 2020 (88.995).

Conforme apuração do CIEE, entre os dez cursos com mais vagas abertas estão Administração, Pedagogia , Direito, Comunicação Social, Ciências Contábeis, área de TI, Engenharia Civil, Marketing e Enfermagem. Em relação às localidades com mais vagas abertas destacam-se São Paulo, Brasília, Campinas, Salvador, Goiânia, Jundiaí (SP), Santos, Grande ABC (SP), São José dos Campos (SP) e Sorocaba (SP).

Pensando nos estudantes que pretendem começar um estágio em breve, selecionamos algumas vagas abertas por grandes empresas. Confira!

– Braskem: as inscrições estão abertas para o Programa de Estágio 2022, com oportunidades para estudantes de diversas áreas de cursos técnicos e universitários. São mais de 210 vagas em São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Para o estágio técnico, é necessário ter mais de 18 anos e estar cursando, no mínimo, o segundo semestre do Ensino Técnico. Já o estágio universitário é para estudantes do Ensino Superior a partir do 3º semestre, em cursos variados nas áreas de exatas e humanas. As inscrições vão até 27 de agosto e devem ser feitas pelo site da empresa.

– Boticário: as vagas são para o Programa Geração B de estágio e trainee. Para as vagas de estágio, é preciso estar matriculado em um curso de Ensino Superior com formatura entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Para as vagas de trainee, é preciso ter terminado a graduação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021. Os interessados podem se inscrever até o dia 3 de setembro no site da empresa.

– Creditas: a plataforma de crédito e soluções financeiras está com vagas abertas para seus programas de Estágio e de Jovens Talentos. As oportunidades são para as áreas de tecnologia, de suporte ao negócio, como marketing e finanças e de jornada do cliente. Para o Programa de Estágio, a pessoa deve ter vínculo com uma instituição de Ensino Superior, podendo estar alocada em qualquer curso de graduação com conclusão entre o fim de 2022 e o fim de 2023. As inscrições são até o dia 27 de agosto pelo site da empresa.

– Globo: a emissora está com inscrições abertas, até o dia 5 de setembro, para estudantes dos ensinos técnico e superior. As vagas disponibilizadas pela companhia são para as áreas de criação, produção de conteúdo, desenvolvimento de software, ciência de dados, UX, transmissão e sistemas, financeiro, jurídico, recursos humanos, entre outros. Podem se inscrever estudantes de graduação de qualquer área, com formação prevista entre dezembro de 2022 e julho de 2024. Já os estudantes do ensino técnico, podem concorrer se estiverem cursando Eletrônica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Segurança do Trabalho, Telecomunicações ou outros cursos de tecnologia, com, no mínimo, um ano para a formatura – ou já ter concluído, mas ainda possuir vínculo com a escola. Para participar do processo seletivo, que é 100% remoto, basta acessar o site da empresa e preencher a plataforma com o perfil atualizado.

– Google Brasil: estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Next Step do Google Brasil para estudantes com formação prevista entre março e junho de 2024. Os interessados podem se candidatar até o dia 30 de agosto no site da empresa. Assim como na primeira edição, não será exigido conhecimento de inglês. As vagas estão divididas em duas áreas Negócios e Engenharia de Software.

– Kraft Heinz: a multinacional do ramo de alimentos e detentora das marcas Heinz e Quero, no Brasil, abriu vagas para o seu Programa de Estágio 2022. As inscrições vão até 27 de agosto e os selecionados iniciarão o trabalho em 10 de janeiro de 2022. As inscrições devem ser feitas no site da empresa.

Dia do Estagiário

A legislação que regulamenta e rege os estágios no Brasil é a lei n° 11.788/2008, que prevê direitos para o estagiário, dentre os quais destacam-se pagamento de bolsa-auxílio e transporte, férias a partir de um ano de estágio na empresa e carga máxima de horário de trabalho de até 40h semanais. Tais benefícios foram instituídos em 18 de agosto de 1989, com a Lei do Estagiário, que com o tempo trouxe regras mais modernas para relação entre empresas e estudantes. Por isso, nessa data é celebrado o Dia do Estagiário.