Nova maternidade no AC se chamará Antonieta Bestene em homenagem ao trabalho de Alysson na pandemia

O governador Gladson Cameli (Progressistas) participou na noite desta quinta-feira (26) do evento do Partido Progressista, em Rio Branco, onde foram empossadas as novas diretorias dos movimentos Jovem e Mulher da sigla no Acre.

O chefe do Executivo aproveitou o encontro com as principais lideranças da sigla no Acre e a militância para relembrar a própria trajetória na vida pública. Cameli falou do sonho de ser político e a luta para ir às ruas conciliando a resistência de sua família.

Em seu relato mencionou a luta dele e do ex-secretário Alysson Bestene no combate à pandemia do Covid-19 e anunciou, emocionado, que o nome da nova maternidade que deve ser construída na Via Chico Mendes, em Rio Branco, será Antonieta Bestene. “Em homenagem a mãe do Alysson Bestene por ele ter sido um herói durante a pandemia”, justificou.

Antonieta morreu em março deste ano, aos 72 anos, vítima da Covid-19. Era mãe do então secretário de Saúde, Alysson Bestene e irmã do deputado José Bestene.

Ela ficou internada por cerca de um mês por complicações gastrointestinais e hematológicas em decorrência da Covid-19.