Palmeiras vence São Paulo e está na semifinal da Libertadores

O Palmeiras se tornou o primeiro time brasileiro nas semifinais da atual edição da Copa Libertadores após derrotar o São Paulo por 3 a 0, na noite desta terça-feira (17) no Allianz Parque. O Verdão garantiu sua passagem graças a gols de Raphael Veiga, Dudu e Patrick de Paula.

A classificação do Palestra veio após as equipes empatarem por 1 a 1 no jogo de ida das quartas, na última terça-feira (10) no estádio do Morumbi. Na próxima fase, o Palmeiras mede forças com o vencedor do confronto entre River Plate (Argentina) e Atlético-MG, que fazem o jogo de volta na próxima quarta (18). Na ida, o Galo triunfou por 1 a 0 jogando em Buenos Aires.

Atuando em casa, o Palmeiras começou ligado, e não demorou a abrir o placar. Aos 10 minutos, Zé Rafael ganhou de Arboleda e puxou contra-ataque do meio de campo. Ele se livrou da marcação de Daniel Alves, carregou até a intermediária adversária e rolou para Raphael Veiga, que, de dentro da área, bateu firme para superar o goleiro Tiago Volpi.

O São Paulo passou a propor jogo em busca do empate, enquanto o Verdão adotava uma postura mais reativa, guardando mais a defesa. Com isso, o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

O Tricolor começou a etapa final melhor, mas o Palmeiras continuou mais eficiente. E o Palestra ampliou aos 21 minutos. Após Tiago Volpi defender parcialmente chute de Wesley, Danilo encontrou Dudu na entrada da área, que bateu com precisão, de direita, no ângulo, para marcar 2 a 0.

⚽🇳🇬 Dudu! Foi o primeiro gol desde o retorno ao @Palmeiras. Foi o segundo do Verdão no Choque-Rei!#GloriaEterna pic.twitter.com/VDCpVQCHuW — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 18, 2021

O Palmeiras tomou conta de vez do confronto, e chegou ao terceiro aos 32 minutos, quando o volante Patrick de Paula aproveitou sobra na entrada da área e chutou forte. A bola ainda desviou na defesa antes de entrar.

Qualquer chance de virada foi por água abaixo aos 36 minutos, quando o atacante Vitor Bueno foi expulso após entrar de sola no zagueiro Gustavo Gómez.