Palmeiras x São Paulo: veja escalações, desfalques e arbitragem

Palmeiras e São Paulo decidem nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, qual dos dois avançará às semifinais da Copa Libertadores.

A partida de ida acabou empatada em 1 a 1, o que dá a vantagem para o Verdão de se classificar em casa com um 0 a 0. A repetição do placar do Morumbi leva a decisão para os pênaltis, enquanto empates a partir de 2 a 2 dão a vaga ao Tricolor.

O Palmeiras chega para a decisão depois de perder o confronto direto com o líder Atlético-MG pelo Brasileirão. Irritado com a arbitragem que expulsou Patrick de Paula ainda no primeiro tempo, o time de Abel Ferreira viu o rival abrir cinco pontos de vantagem. O Verdão não vence há quatro jogos.

Por outro lado, o São Paulo está embalado. O time não perde há seis partidas e, no sábado, mesmo com um time cheio de reservas, bateu o Grêmio e conseguiu se afastar da zona de rebaixamento no Brasileiro. A equipe tentará voltar a uma semifinal de Libertadores pela primeira vez desde 2016, quando caiu para o Atlético Nacional, da Colômbia. Palmeiras – Técnico: Abel Ferreira