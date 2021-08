PF investiga suspeita de manipulação de resultados no Acreanão-2021

As duas derrotas acachapantes do Plácido de Castro para Humaitá (7 a 0) e Atlético Acreano (8 a 0) pelo primeiro turno do Campeonato Acreano 2021 provocou inúmeros questionamentos e boatos a respeito da performance negativa do clube na disputa do torneio.

Nesta quinta-feira (12), conforme apurou o site ac24horas.com, o presidente do clube, Renato Garcia, foi convidado a prestar esclarecimentos na sede da Polícia Federal sobre a parceria do clube com um investidor que está responsável pelo departamento de futebol.

Renato Garcia

Renato Garcia teria afirmado ao site ac24horas.com que faria o destrato da parceria com o empresário Max Ferreira.

“Estou vindo de Plácido de Castro na tarde de hoje (12) vou me reunir com o investidor e devido tudo que está acontecendo vou rescindir o contrato. A parceria solicitou porteira fechada, já que na minha opinião houve quebra de contrato por parte do investidor, atletas e comissão técnica. Ontem (11) o que vimos em campo, nem o meu sub-13 faz uma partida daquelas. Hoje (12) estou fazendo o distrato”, diz Renato.

O presidente do clube falou sobre a possível investigação. “Quanto a manipulação de resultados é um ponto que venho batendo desde o ano passado. Se você olhar as minhas entrevistas passadas, eu sempre falei sobre a preocupação com o excesso de banca de jogo, a interferência de investidores de fora, a perda da gestão dos clubes do Acre por quem vem de fora. Em relação a investigação, Plácido está de portas abertas, transparência total, já que não participamos de nada e nem permitimos. Eu acho que tem de ser feita uma investigação em todo o futebol acreano. A Federação vem se esforçando para fazer uma festa bonita e não pode ser permitido esse tipo de coisa”, diz o presidente do clube.

Ed Soares

A reportagem do ac24horas.com teve acesso a declaração do treinador Ed Soares, que se mostra bastante chateado com as acusações de possível manipulação. Ele fala da realidade que o clube tem vivido. “É impossível uma conversa dessa aqui, até pelo fato do que está acontecendo com a gente. Nós não temos jogadores para entrar em campo, estamos nos humilhando ao sub-17. Não tem jogadores para treinar e ainda vem um absurdo. Isso é uma falta de respeito com a gente que tá todos os dias no sol quente. A gente só tá colhendo o que plantaram com a gente de falta de estrutura e ainda vamos ter que responder uma bucha dessas? A comissão técnica e os jogadores estão à disposição de quem quer seja para esclarecimentos. Já basta a humilhação que estamos passando aqui”, disse Ed.

Investidor

O ac24horas também conversou com o investidor do clube, Max Ferreira. Ele garantiu não saber nada sobre manipulação de resultados. “Eu não sei de nada, não jogo. Eu sou apenas o investidor do clube, moro em Rio Branco. Não tenho conhecimento”, disse.